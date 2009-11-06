У Харкові міський транспорт працюватиме цілодобово

Під час Євро-2012 міський транспорт Харкова працюватиме цілодобово, повідомляє УКРІНФОРМ з посиланням на Департамент з питань підготовки і проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За інформацією департаменту, у дні проведення матчів ЄВРО-2012 у місті Харкові буде забезпечена цілодобова робота всіх видів громадського транспорту (метрополітен, електротранспорт і автотранспорт). Це передбачено планом мобільності, який був розроблений і направлений 30 жовтня поточного року до УЄФА.

Він повною мірою деталізує підготовку транспортної системи міста й управління дорожнім рухом по головних і допоміжних маршрутах руху до ключових об`єктів УЄФА Євро-2012 - стадіону, основного й допоміжного аеропорту, залізничного вокзалу, автовокзалам, об`єктам розміщення, фан-зон.

Фан-зон у Харкові планується створити три. Найбільша розташується на площі Свободи і вміщатиме 100 тисяч глядачів. Вже розроблено концепцію їх життєзабезпечення.