Англійцям Шевченко вже не потрібний

Головний тренер "Бірмінгема" Алекс Макліш спростував чутки про те, що "сині" цікавляться форвардом київського "Динамо" Андрієм Шевченком, а також заявив, що в січневе трансферне вікно клуб поповнять три- чотири гравці.

"Ми з віце-президентом клубу Семмі Ю не обговорювали придбання Шевченка. Нічого не чув про це і взагалі, уперше дізнався про це з газет.

Ми повинні довідатися, чи погодяться перейти в "Бірмінгем" певні гравці, що цікавлять нас. Розраховуємо підсилити склад трьома, можеливо, чотирма гравцями", - цитує Макліша Sky Sports, пише Champion.