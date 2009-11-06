Чим сподобалось УЄФА київське метро

Офіційна делегація Європейського футбольного союзу дала позитивну оцінку Київському метрополітену.

Делегація у складі виконавчого директора УЄФА New Company Девіда Тейлора і директора Євро-2012 Мартіна Каллена відвідала столичне метро з метою проінспектувати його роботу, повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Представники УЄФА проїхали Сирецько-Печерською лінією від станції "Палац спорту" до станції "Бориспільська". Під час подорожі вони оглянули станції метрополітену та отримали інформацію про підприємство.

Оцінюючи побачене, Тейлор зазначив: "Я не був попереджений, однак те, що я побачив, мене вразило. Я вважаю, що це велике досягнення. Хоча я мало що бачив, бо ми проїхали не так багато станцій, в цілому, все залишає позитивне враження".