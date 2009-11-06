Україну з Грецією розсудять французи

ФІФА назвала арбітрів, які судитимуть матчі плей-офф Чемпіонату світу-2010 між збірними України та Греції.

На першому матчі 14 листопада в Афінах працюватиме французька бригада арбітрів на чолі з Лораном Дюамелем. Допомагатимуть йому Штефан Дюамель і Крістоф Капелі.

У другому матчі у Донецьку 18 листопада збірну України та Греції розсудить португальська бригада арбітрів на чолі з Олегаріу Бенкеренсою. Йому асистуватимуть Бертін Кунья Міранда і Сільва, пише Champion з посиланням на "Подробности".