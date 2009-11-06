Україну з Грецією розсудять французи
14:25, 06 листопада 2009Футбол 2012
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ФІФА назвала арбітрів, які судитимуть матчі плей-офф Чемпіонату світу-2010 між збірними України та Греції.
На першому матчі 14 листопада в Афінах працюватиме французька бригада арбітрів на чолі з Лораном Дюамелем. Допомагатимуть йому Штефан Дюамель і Крістоф Капелі.
У другому матчі у Донецьку 18 листопада збірну України та Греції розсудить португальська бригада арбітрів на чолі з Олегаріу Бенкеренсою. Йому асистуватимуть Бертін Кунья Міранда і Сільва, пише Champion з посиланням на "Подробности".
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