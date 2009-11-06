Рехагель назвав склад на Україну

14:14, 06 листопада 2009
Футбол 2012
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У заявці 26 гравців

У четвер, 5 листопада, наставник збірної Греції Отто Рехагель оприлюднив список гравців, які готуватимуться до матчів плей-офф за вихід у фінальну частину Чемпіонату світу-2010 проти України.

Ці поєдинки відбудуться 14 листопада на "Олімпійському" стадіоні Афін та 18 листопада в Донецьку на "Донбас Арені" (початок обох зустрічей - о 20.00 за київським часом).

Склад національної команди Греції:

Воротарі: Константінос Халкіас ("Панатінаїкос"), Міхаліс Сіфакіс ("Аріс"), Александрос Цорвас ("Панатінаїкос")

Захисники: Христос Пацацоглу ("Омонія", Кіпр), Вассіліс Торосідіс, Авраам Пападопулос (обидва - "Олімпіакос"), Георгіос Сейтарідіс, Нікос Спіропулос, Лукас Вінтра (усі - "Панатінаїкос"), Сократіс Папастатопулос ("Дженоа", Італія), Євангелос Морас ("Болонья", Італія), Сотіріос Кіріакос ("Ліверпуль", Англія)

Півзахисники: Георгіос Фотакіс (ПАОК), Грігоріос Макос (АЕК), Вассіліс Пляцікас ("Шальке", Німеччина), Сотіріс Нініс, Константінос Кацураніс, Георгіос Карагуніс, Александрос Ціоліс (усі - "Панатінаїкос")

Нападники: Дімітріос Салпінгідіс, Євангелос Манціос, (обидва - "Панатінаїкос"), Теофаніс Гекас ("Байєр", Німеччина), Георгіос Самарас ("Селтік", Шотландія), Ангелос Харістеас ("Нюрнберг", Німеччина), Константінос Мітроглу ("Олімпіакос"), Вассіліос Куціанікуліс (ПАОК)

Офіційний сайт Федерації футболу України

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