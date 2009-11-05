Комісія УЄФА грипу не боїться

У Львові цієї суботи комісія УЄФА знову перевірятиме підготовку міста до Євро-2012.

Про це вчора під час наради з Прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко повідомив голова Львівської облдержадміністрації Микола Кміть, пише “Об’єктивно”.

«Не все так зле. Комісія з УЄФА приїздить, значить, грипу не боїться. Я сьогодні мав зустріч з Пітером Хенсоном, який об’їхав весь наш аеропорт та відмітив прогрес. В суботу знову буде комісія з УЄФА, яка буде нас ревізувати», - повідомив керівник області.

Своєю чергою, Прем’єр-міністр відмітила, що керівництво області провело бездоганну операцію із проведення аукціону на будівництво терміналу аеропорту «Львів». 4,5 млн. грн, які заплатив американський інвестор за право увійти в бізнес, підуть на підготовку Львова до Євро-2012.