ФФУ просить футбольні клуби не ображати арбітрів

Текст звернення КДК ФФУ до Прем’єр-ліги, ПФЛ, членів ФФУ, футбольних клубів:

Шановні колеги!

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України звертається до вас із переконливим проханням вжити всіх необхідних заходів задля припинення негативної тенденції, яка останнім часом набула розмаху під час проведення футбольних змагань усіх рівнів, особливо − серед професіональних клубів.

Йдеться про непоодинокі випадки, коли учасники змагань у зухвалій та некоректній формі дозволяють собі публічно оцінювати арбітраж матчів у ЗМІ.

Загальновідомо, що контроль за якістю арбітражу здійснюється на кожному матчі офіційними представниками організаторів змагань − інспекторами. Оцінка дій та адекватності рішень арбітра виставляється по закінченні кожного матчу. У разі незгоди з якістю арбітражу клуби можуть звернутися до Експертної комісії ФФУ для захисту своїх прав.

Накладення дисциплінарних санкцій та покарання арбітрів за неякісне виконання своїх професійних обов’язків − аж до переведення в нижчу лігу − є виключною прерогативою Комітету арбітрів та Експертної комісії національної федерації.

Відповідно до регламентних документів ФІФА, УЄФА та ФФУ, некоректні висловлювання, що їх дозволяють собі учасники змагань, коментуючи арбітраж матчів, а тим більше публічно − через ЗМІ − кваліфікуються як порушення дисциплінарних норм. Тому особи, які здійснюють такі вчинки, підлягають покаранню.

На превеликий жаль, КДК ФФУ констатує ігнорування органами футбольного правосуддя своїх колективних членів очевидних дисциплінарних порушень, в результаті чого ситуація погіршується, сягаючи неприпустимих масштабів.

Федерація футболу України − єдина організація, яка відповідає за розвиток футболу в нашій країні, маючи відповідні повноваження від ФІФА та УЄФА. Вона вимагає адекватної реакції з боку органів футбольного правосуддя на подібні вчинки, а також − покарання осіб, які дозволяють собі некоректні вислови, оцінки та дії, що принижують честь і гідність арбітрів, дискредитують систему арбітражу в цілому.

У випадку ігнорування подібних інцидентів органами футбольного правосуддя колективних членів ФФУ (особливо − з боку ОПФКУ «Прем’єр-ліга» та ОФК ПФЛ України), Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ, в порядку контролю, відповідно до статті 58 Дисциплінарних правил ФФУ, відкриватимуться провадження з цього приводу. За їх результатами притягуватимуться до відповідальності порушники та колективні члени, органи футбольного правосуддя яких проігнорували порушення, не давши належної оцінки поведінці винних.

Додатково звертаємо вашу увагу на необхідність дотримання пункту 5 статті 58 Дисциплінарних правил ФФУ, яким передбачено, що «…всі рішення, прийняті органами юридичних осіб, надаються КДК протягом 10 (десяти) днів від дати їх ухвалення»

Просимо надати до КДК ФФУ усі рішення дисциплінарних органів, починаючи з 1 жовтня 2009 року.

Сподіваємося на ваше розуміння та спільну зацікавленість у припиненні негативних явищ у вітчизняному футболі.

Голова Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ

Стефан РЕШКО

Офіційний сайт ФФУ