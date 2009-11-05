Для вболівальників “Шахтаря” збірна коштуватиме вдвічі дешевше

Донецький "Шахтар" вирішив зменшити вартість квитків на гру плей-офф до ЧС-2010 року Україна - Греція, що пройде на "Донбас-Арені" 18 листопада, для власник уболівальників удвічі.

Власникам абонементів передбачені знижки від 100 до 2 000 гривень на квиток залежно від цінової категорії абонемента, повідомляє Champion з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Ми одержали для реалізації в касах "Донбас Арени" майже 20 тисяч квитків. Першочергове право придбати їх мають власники сезонних абонементів на матчі "Шахтаря" у чемпіонаті й Кубку України - таких у нас порядка 18 тисяч. Загальна вартість переданих стадіону квитків у цінах, установлених ФФУ, - 15,5 мільйони гривень (1,8 мільйона доларів). Щоб пом`якшити ціновий удар для наших уболівальників, 50 відсотків цієї суми буде оплачено "Шахтарем" із власних коштів, що дасть серйозні знижки покупцям у касах "Донбас Арени"", - прокоментував це рішення президент ФК "Шахтар" Ринат Ахметов.