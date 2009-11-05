Результат матчу з "Інтером" визначили дві грубі помилки наприкінці гри.

Таку думку на післяматчевій прес-конференції висловив головний тренер "Динамо" Валерій Газзаєв.

"У першому таймі команда відіграла досить непогано, але в другому таймі ми допустили грубі помилки й пропустили два м`ячі. У другому таймі ми повинні були піймати суперника на контратаках. Дуже прикро програвати, але такі помилки допускати не можна", - цитує Газзаєва dynamomania.com.

Газзаєв також не погодився із журналістом, який запитав, чому команда в другому таймі не грала на контратаках.

"Завдання таке було, але суперник нас так глибоко посадив. Ми добре захищались, але треба було ловити суперника, тим більше зони були. Ще скажу, що мало контролювали м`яч у центрі поля."

Не знайшлося питань у Газзаєва і до голкіпера "Динамо" Богуша.

Champion.com.ua