Результати матчів Ліги чемпіонів (групи E-Н)

Ліон, Севілья та Арсенал вже забронювали собі місця в плей-офф…

Закінчилися матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групах E-H Група E Фіорентина - Дебрецен 5:2 (Муту 14, Дайнеллі 52, Монтоліво 59, Маркьонні 61, Джилардіно 74 - Рудолф 38, Кулібали 70) Ліон - Ліверпуль 1:1 (Лопес 90 - Бабель 83) Після чотирьох турів: Ліон - 10 очок, Фіорентина 9, Ліверпуль - 4, Дебрецен 0 Група F Рубін - Барселона 0:0 Динамо - Інтер 1:2 (Шевченко 21 - Міліто 86, Шнейдер 89) Після чотирьох турів: Інтер 6 очок, Барселона і Рубін - по 5, Динамо 4 Група G Севілья - Штутгарт 1:1 (Навас 14 - Кузьманович 79) Уніря - Глазго Рейнджерс 1:1 (Онофрас 88 - Маккалох 78) Після чотирьох турів: Севілья - 10 очок, Уніря 5, Штутгарт 3, Рейнджерс 2 Група H Стандард - Олімпіакос 2:0 (Мбокані 31, Йованович 88) Арсенал - АЗ Алкмаар 4:1 (Фабрегас 25, 52, Насрі 43, Діабі 72 - Ленс 82) Після чотирьох турів: Арсенал - 10 очок, Олімпіакос 6, Стандард 4, АЗ Алкмаар 2



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