13-ий тур не відбудеться

13-ий тур української футбольної Прем`єр-ліги згідно з календарним планом не відбудеться.

Про це повідомляє офіційний сайт Прем`єр-ліги.

Рішення про перенесення туру УПЛ називає вимушеним через "деструктивні" дії Федерації футболу України.

"Сьогодні о 13:00 у відповідь на запит про призначення арбітрів, делегатів та інспекторів для обслуговування матчів 13-го туру Чемпіонату до Прем`єр-ліги надійшли офіційні листи від Комітету арбітрів ФФУ, Інспекторського комітету ФФУ, а також лист першого віце-президента, виконавчого директора ФФУ Бандурка О. І. про відмову у призначені арбітрів, делегатів та інспекторів для обслуговування матчів 13-го туру Епіцентр Чемпіонату України з футболу.

Таким чином, внаслідок деструктивних дій ФФУ, спрямованих на зрив 13-го туру Чемпіонату, він фактично не може бути проведений.

13-й тур Епіцентр Чемпіонату України у визначені Дирекцією ОПФКУ "Прем`єр-ліга" дати - не відбудеться", - йдеться у заяві Прем`єр-ліги.