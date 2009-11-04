У Євро-2012 заберуть 1 млрд.грн.

Київ. 4 листопада. УНІАН. Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) заявляє, що 1 млрд. грн. на боротьбу з грипом буде взято із фінансування Євро-2012.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи вчорашнє рішення парламенту щодо виділення 1 млрд. грн. на заходи боротьби із грипом.

Він зазначив, що ці гроші «візьмуть із різниці, яка є між доходами над витратами Національного банку України».

«Тобто ті 9,8 млрд. грн., які планувалося спрямувати на Євро, з них 1 млрд. грн. буде забрано на боротьбу з епідемією грипу і подолання його наслідків», - підкреслив О.ЛЯШКО.

Він зазначив, що «є інформація, що перевиконання в НБУ складає понад 3 млрд. грн.».

Він додав, що це нормальне рішення, оскільки краще гроші спрямувати на заходи боротьби з грипом, аніж виплачувати надзвичайно високі виплати співробітникам НБУ.

О.ЛЯШКО критикує рішення парламенту щодо того, щоб розпорядником даних коштів, тобто 1 млрд. грн., стало Міністерство охорони здоров’я.

Він зазначив, що міністерство справді не зможе швидко освоїти такі кошти.

«Якщо цим займатиметься МОЗ одноосібно, то цілком ймовірно, що кошти не будуть освоєні. Але якщо цим буде займатися уряд централізовано, то жодних проблем з цим не буде», - додав О.ЛЯШКО.

Він зазначає, що вчорашнє рішення «не є політичним піаром». За його словами, «політичним піаром є те, що ми спекулюємо на проблемах громадян, коли мруть десятки людей і коли сотні тисяч хворі і госпіталізовані до лікарень, то завдання уряду зробити все для того, щоб у них були медикаменти, маски, апаратура».