“Динамо” з “Інтером” охоронятимуть півтори тисячі міліціонерів

Київ. 4 листопада. УНІАН. Охорону громадського порядку під час сьогоднішнього футбольного матчу в Києві на стадіоні ім.Лобановського між командами "Динамо (Київ) та "Інтер" (Мілан) забезпечуватимуть майже 1400 співробітників органів внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, також буде посилена охорона метрополітену і прилеглих до стадіону територій.

Водночас міліція під час проходу уболівальників на стадіон планує здійснювати більш уважний їхній огляд з метою унеможливлення пронесення на матч заборонених предметів.