“Динамо” з “Інтером” охоронятимуть півтори тисячі міліціонерів
19:42, 04 листопада 2009Футбол 2012
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Огляд буде суворим...
Київ. 4 листопада. УНІАН. Охорону громадського порядку під час сьогоднішнього футбольного матчу в Києві на стадіоні ім.Лобановського між командами "Динамо (Київ) та "Інтер" (Мілан) забезпечуватимуть майже 1400 співробітників органів внутрішніх справ.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, також буде посилена охорона метрополітену і прилеглих до стадіону територій.
Водночас міліція під час проходу уболівальників на стадіон планує здійснювати більш уважний їхній огляд з метою унеможливлення пронесення на матч заборонених предметів.
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