Вболівальників пустять на матч Динамо - Інтер

Матч між футбольними командами «Динамо» (Київ) та «Інтер» (Мілан), запланований на сьогодні у Києві, відбудеться у присутності вболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

«Обов’язкове скасування масових заходів стосується тих територій, де оголошений карантин. Що стосується Києва, де карантин не оголошений, то заборона є рекомендаційною. Питання бути матчу чи не бути взагалі не стояло. Матч повинен відбутися за будь-якої погоди», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

При цьому він зазначив, що організатори матчу проведуть низку запобіжних заходів: роздаватимуть кожному глядачеві захисні маски тощо.

Говорячи про матч між збірними України та Греції, що відбудеться на стадіоні «Донбас Арена» 18 листопада, Ю.ПАВЛЕНКО також зауважив, що Донецьк на сьогодні не є територією, на якій оголошено карантин у зв’язку з грипом, і тому матч відбуватиметься у присутності глядачів.

За словами міністра, стосовно проведення матчів у рамках чемпіонату України з футболу є низка запитань, оскільки деякі матчі 13-го туру повинні відбуватись у містах, де оголошено карантин. Тому Федерація футболу України зараз розглядає варіанти виходу з цієї ситуації.

Говорячи про проведення дитячого пісенного конкурсу “Євробачення”, Ю.ПАВЛЕНКО зауважив, остаточне рішення про формат його проведення уряд ще не прийняв.

Як повідомляв УНІАН, дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2009» цього року має відбутися у Києві.

Заплановано, що урочисте відкриття конкурсу відбудеться 16 листопада в Українському домі, а фінальний концерт дитячого «Євробачення-2009» пройде 21 листопада на сцені київського Палацу спорту.