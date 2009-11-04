Динамівців закрили на «карантин»

Всім уболівальникам на сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів "Динамо" — "Інтер" роздадуть захисні пов`язки. Про це вчора заявив президент київського клубу Ігор Суркіс, пише газета "Сегодня". "У нас був запас масок на складі. Ми ще докуповували. Зараз у нас є 20—25 тисяч пов`язок (стадіон вміщає без малого 17 тисяч), які будуть роздані уболівальникам, — сказав бос "біло-синіх". — Хоча у вашій же газеті я прочитав, що надягати пов`язки на вулиці не рекомендується. Але роздача масок як мінімум повинна заспокоїти людей, зняти паніку і страх захворіти".

За словами Суркіса, персонал клубу, а також бази "Динамо" в Конча-Заспі, включаючи кухарів, у ці дні працюють у масках. Гравці готуються без них. Проте у зв`язку з розповсюдженням грипу, говорить президент клубу, команда безпрецедентно рано закрилася перед грою. "Можна назвати це карантином. Гравці заїхали на базу у понеділок о 13.00. У футболістів є сім`ї, вони можуть піти в ресторан, що створює ризик заразитися. Тому тренер ухвалив рішення про ранній заїзд, майже за три доби до гри".