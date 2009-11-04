Газзаєв: успіх має бути на нашому боці

Учора відбулася традиційна передматчева прес-конференція, присвячена матчу Лігм чемпіонів між «Динамо» і міланським «Інтером». Із представниками ЗМІ поспілкувався головний тренер «Динамо» Валерій Газзаєв, який розповів про...

можливе проведення матчу за порожніх трибун

- Справді, футбол за порожніх трибун – це не футбол. Ми граємо для глядачів, і підтримка вболівальників є головним емоційним тонусом гри. Ті емоції, які викликають уболівальники за хорошої гри своєї команди, допомагають футболістам проявляти свої найкращі якості.

останні новини з лазарету

- Травмованих у команді немає, готовність у всіх хлопців позамежна. І я дуже радий цьому.

Юссуфа, Шовковського, Діакате…

- Юссуф готується в загальній групі, Шовковський ще не відновився. Що стосується Діакате, то у зв’язку з травмою він вже давно не тренується.

переваги свого поля

- Ви напевно стежите за матчами Ліги чемпіонів і змогли помітити, що своє або чуже поле не грає особливої ролі. Звичайно, в рідних стінах завжди приємніше грати. У нашій групі зібрані справжні чемпіони, що й доводять результати попередніх турів. Кожна команда прагне пройти далі, і до останнього туру не буде відомо, хто все ж таки продовжить боротьбу вже у плей-оф турніру.

психологічний та фізичний стан команди

- Справа в тому, в Донецьку ми програли вперше за чотири місяці. Але ці невдачі абсолютно не вплинули на психологічний стан футболістів. Безумовно, ми хотіли виграти і в Донецьку, і в матчі з «Карпатами», але не склалося. Ми вже розібралися, через що не вдалося виграти. А Ліга чемпіонів – це інший рівень і напруга.

чи зможе «Динамо» так само добре зіграти з «Інтером» на домашньому стадіоні?

- Я гадаю, в Києві буде абсолютно інший матч – і за напругою, і за настроєм, і за наявністю деяких виконавців, які вийдуть у завтрашньому поєдинку. Завтра матч буде дуже важким, але в той же час дуже цікавим. Обидві команди будуть прагнути до перемоги. Характер, технічне виконання, тактика й функціональний стан, безумовно, позначаться на завтрашній грі. А успіх має бути на нашому боці.