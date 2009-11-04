«Шахтар» безпідставно «наїхав» на ФФУ через ціну на квитки

Федерація футболу України є неприбутковою Всеукраїнською громадською організацією фізкультурно-спортивного спрямування. А відтак − не може займатися комерційною діяльністю. Наразі реалізація усіх комерційних інтересів національної асоціації, в тому числі і визначення цінової політики на квитки матчів збірних команд, належить до компетенції ЗАТ «Україна Футбол Інтернешнл» (УФІ).

Закони ринкової економіки в Україні дають право кожному суб’єкту господарської діяльності самостійно визначати вартість вироблених товарів та послуг, виходячи з багатьох факторів, що впливають на ціноутворення. Одним із головних чинників, яким керується у своїй роботі УФІ, є першочергове завдання пошуку та акумулювання фінансових ресурсів для повноцінного забезпечення функціонування національних збірних, а також численних проектів ФФУ з розвитку масового і дитячо-юнацького футболу. Оскільки ці витрати не лежать на плечах державного бюджету, левова частка спонсорських коштів і надходжень від реалізації квитків спрямовуються Федерацією футболу саме для здійснення вказаних статутних завдань організації.

Враховуючи вище викладене, УФІ розцінює офіційну заяву ФК «Шахтар» (Донецьк) та публічні виступи у ЗМІ його керівництва на тему вартості квитків на матч плей-офф ЧС-2010 між збірними України та Греції як вияв недобросовісної конкуренції. Адже ми зі свого боку вважаємо некоректними і неприпустимими будь-які коментарі з приводу того, що весь дохід від реалізації понад 800 місць у VIP-ложах стадіону отримає ТОВ «Донбас-Арена», оскільки не дозволяємо собі втручатися у комерційну діяльність незалежної структури. Так само поводиться і Федерація футболу України, хоча і їй господарями арени запропоновано викупити 209 місць для розміщення почесних гостей в цих ложах на загальну суму 1 335 000 гривень. Тобто діапазон ціни за один квиток коливається від 6 до 7 тисяч гривень.

Зважаючи на той факт, що ФФУ як уповноважена ФІФА організація пішла назустріч ініціативі місцевій владі Донецька та його футбольній команді і погодилася на спільні дії щодо організації міжнародного матчу за участі збірної України, УФІ так само налаштувалася на партнерські стосунки з ТОВ «Донбас Арена». Але ми аж ніяк не очікували, що представники клубу, який завоював престижний європейський трофей, будуть заробляти собі сумнівні дивіденди на дешевому чорному піарі проти своїх колег по цеху. Така поведінка не відповідає ані принципам Fair Play, ані засадам взаємоповаги. Свідоме нагнітання ажіотажу навколо процесу розповсюдження квитків та нацьковування обдурених уболівальників на ФФУ, яка утримує національну збірну у тому числі за рахунок коштів від їхнього продажу, є на наш погляд, вершиною цинізму.

УФІ закликає футбольну громадськість країни не піддаватися на провокаційні заяви, що розповсюджуються представниками ФК «Шахтар» (Донецьк) стосовно цінової політики на квитки. З 28 жовтня нами запроваджено прозорий і доступний механізм придбання перепусток на матч Україна − Греція через спеціально створений Інтернет-ресурс. Ми сподіваємося, що в такий спосіб і надалі буде унеможливлено масові спекулятивні операції з квитками, а також наведено чіткий порядок у процедурі замовлення та отримання перепусток на матчі кожним конкретним уболівальником.

Адже не секрет, що логіка нинішніх цін на квитки вартістю 200, 400 та 600 гривень формувалася УФІ, враховуючи аналіз реальної ситуації напередодні матчу Україна − Англія у Дніпропетровську. Тоді найдешевші перепустки на «Дніпро-Арену» вартістю у 80 гривень у перекупників коштували 300 гривень, а найдорожчі номіналом у 500 гривень продавалися з рук за 1500.

Офіційний сайт ФФУ

