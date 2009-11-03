Донецьк вимагає від ФФУ маски на матч Україна-Греція

Донецька облдержадміністрація попросить ФФУ забезпечити вболівальників масками перед матчем Україна-Греція

Донецьк. 3 листопада. УНІАН. Донецька облдержадміністрація попросить Федерацію футболу України забезпечити вболівальників медичними масками перед матчем Україна-Греція, який пройде на стадіоні «Донбас Арена» 18 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови облдержадміністрації Олена ПЕТРЯЄВА сьогодні під час онлайн-конференції на сайті «Острів».

«У нас Федерація футболу проводитиме матч Україна-Греція. Ми говоримо: питань немає, але тоді ми виходитимемо на ФФУ з пропозицією забезпечити кожного вболівальника медичною маскою», - сказала О.ПЕТРЯЄВА.

За її словами, в області зберігається гостра необхідність у масках. «Вчора наша фармація повинна була отримати 60 тис. масок, але опту чомусь не дали. Нам дали тисячу масок, ми їх відразу розподілили по соціальних службах – там, де працівники найбільше контактують із людьми», - зазначила віце-губернатор.

Вона уточнила, що зараз в області 100 тис. погонних метрів марлі «пустили в роботу, маски шиються».

«Ще 638 тис. погонних метрів марлі з Держкомрезерву ми отримаємо сьогодні в Харкові й з нашої донецької бази, і теж пустимо на пошиття масок», - сказала О.ПЕТРЯЄВА.