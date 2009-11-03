Газзаєв проти футболу без уболівальників

Київ. 3 листопада. УНІАН. Головний тренер «Динамо» (Київ) Валерій ГАЗЗАЄВ вважає неповноцінним проведення футбольних матчів без присутності уболівальників на трибунах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції напередодні матчу 4-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів «Динамо» (Київ) – «Інтер» (Милан).

«Футбол за порожніх трибун – це не футбол», – сказав В.ГАЗЗАЄВ. За його словами, підтримка уболівальників – найголовніший емоційний тонус гри.

Відповідаючи на запитання журналістів, В.ГАЗЗАЄВ повідомив, що перед матчем з «Інтером» у команді нових травмованих гравців немає, і «настрій позамежний». Він уточнив, що голкіпер Олександр ШОВКОВСЬКИЙ поки що не відновився, але в команді сподіваються, що за тиждень він зможе приступити до занять в основній групі. Що стосується ЮССУФА, то він готується до гри серед 20 футболістів, на яких В.ГАЗЗАЄВ розраховує в матчі проти «Інтеру».

Головний тренер «Динамо» також запевнив, що останні поразки і нічия на внутрішній арені не вплинули на психологічний стан гравців. «Ліга Чемпіонів – це зовсім інший рівень, і за характером буде зовсім інша гра», – сказав В.ГАЗЗАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада влада Києва виступила проти того, щоб в умовах карантину уболівальники приходили на матч київського “Динамо” і італійського “Інтеру”.

У той же час президент ФК «Динамо» Ігор СУРКІС сьогодні, 3 листопада, заявив, що матч відбудеться за участю уболівальників, їм усім на вході пропонуватимуться захисні маски.

Матч «Динамо»-«Інтер» розпочнеться завтра о 21.45.