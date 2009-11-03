Прем’єр-ліга не дозволяє перенос 13-ого туру

ПРЕМ`ЄР-ЛІГА звертає увагу громадськості на те, що виняткове право на призначення дати та часу проведення матчів належить Дирекції ПРЕМ`ЄР-ЛІГИ.

Про це йдеться у повідомленні УПЛ на її офіційному сайті.

ПРЕМ`ЄР-ЛІГА розцінює Рішення Виконкому ФФУ № 9 від

23.10.2009 р. як перевищення повноважень цим органом та чергову свідому, цілеспрямовану спробу дискредитації ПРЕМ`ЄР-ЛІГИ у суспільстві.

Клуби-учасники ПРЕМ`ЄР-ЛІГИ оповіщені та готуються у звичайному штатному режимі до матчів 13-го туру Епіцентр Чемпіонату України, що відбудуться 07-08 листопада 2009 року.

Силове рішення Федерації футболу України суперечить директивам ФІФА та УЄФА щодо взаємодії національних асоціацій з професіональними лігами та є прямим порушенням регламентних документів ПРЕМ`ЄР-ЛІГИ та прав її клубів-учасників.

ПРЕМ`ЄР-ЛІГА закликає Федерацію футболу України:

1. Скасувати рішення адміністрації ФФУ.

2. Призначити у визначений термін арбітрів, делегатів та інспекторів для обслуговування матчів 13-го туру Епіцентр Чемпіонату України.

3. Вжити всіх необхідних заходів для належного та своєчасного проведення 13-го туру Епіцентр Чемпіонату України, що відбудеться 07-08 листопада 2009 року.