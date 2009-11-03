Шевченко повернеться в Англію?

Амбіційний власник скромного англійського клубу "Бірмінгем Сіті" Карсон Юнг хоче отримати у свою команду екс-нападника "Челсі" Андрія Шевченка, повідомляє TSN.

Фінансовий магнат з Гонконгу планує витратити чималу суму на підсилення команди, як тільки відкриється трансферне вікно. Зокрема, "Бірмінгем Сіті", на думку Юнга, необхідно запросити двох форвардів, і один з них - нападник "Динамо" Андрій Шевченко.

Керівництво "Бірмінгем Сіті" планує запропонувати Андрію Шевченку, що добре знайомий з британським футболом, ну дуже прибутковий контракт. Крім того, британці готові запропонувати "Динамо" 20 мільйонів фунтів (32 мільйони доларів) відступних.

В даний час права рука Юнга, Семмі Ю, працює з Алексом Маклішом, наставником "Бірмінгем Сіті", над складанням списку гравців, яким буде запропоновано одягти футболку команди. Крім пари нападників, бірмінгемцям також знадобляться два центральних півзахисника і лівий захисник.

Зараз "Бірмінгем Сіті", який повернувся у англійську Прем`єр-лігу цього року, займає у турнірній таблиці 14-те місце, набравши в 11-ти матчах 11 очок.