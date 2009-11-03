ФФУ таки вирішила перенести 13-й тур

Повідомив Бандурко

У вівторок, 3 листопада, перший віце-президент, виконавчий директор Федерації футболу України Олександр Бандурко офіційно повідомив дирекцію ОПФКУ «Прем’єр-ліга», президентів футбольних клубів, Комітет арбітрів ФФУ, Інспекторський комітет ФФУ та Спортивно-медичний комітет ФФУ про те, що матчі 13-го туру Прем’єр-ліги перенесені згідно із рішенням Виконавчого комітету ФФУ від 23 жовтня 2009 р. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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