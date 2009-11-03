Динамо - Інтер: на кого ставлять букмекери

13:09, 03 листопада 2009
Футбол 2012
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Фаворит той самий

Авторитетна букмекерська контора William Hill вважає, що київське "Динамо" не зможе взяти очки у домашньому матчі четвертого туру Ліги Чемпіонів проти "Інтера", пише Champion. 

Перемога господарів оцінюється як 3.40 до 1, нічия - 3.30 до 1, перемога гостей - 2.15 до 1.

Найвірогідніший рахунок - 1:0 на користь чемпіона Італії (6.0 до 1).

Нагадаємо, у першому матчі з італійцями букмекери також ставили на поразку "Динамо".

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