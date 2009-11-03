“Тулуза”-“Шахтар” обслуговуватиме іспанська бригада

Матч 4-го туру групового раунду Ліги Європи за участю французької «Тулузи» та донецького «Шахтаря» обслуговуватиме суддівська бригада з Іспанії. Головним рефері на майбутній поєдинок призначено Сесар Муніс Фернандес.

У ролі лайнсменів Фернандесу допоможуть його співвітчизники Хосе Міранда та Хавьер Уго Новоа Роблес. Додаткові помічники Карлос Клос Гомес та Антоніо Матеу Лаос (обидва з Іспанії) обслужать матч на лініях воріт обох команд. Четвертим рефері на виїзний поєдинок «гірників» з «Тулузой» призначено іспанця Карлоса Дельгадо Феррейро, а делегувати та інспектувати зустрічу від УЄФА будуть відповідно Алвару Албіну (Португалія) та Огуз Сарван (Туреччина)

Прес-служба ФК «Шахтар»