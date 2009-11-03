“Тулуза”-“Шахтар” обслуговуватиме іспанська бригада
11:56, 03 листопада 2009Футбол 2012
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Повідомлення прес-служби “Шахтаря”
Матч 4-го туру групового раунду Ліги Європи за участю французької «Тулузи» та донецького «Шахтаря» обслуговуватиме суддівська бригада з Іспанії. Головним рефері на майбутній поєдинок призначено Сесар Муніс Фернандес.
У ролі лайнсменів Фернандесу допоможуть його співвітчизники Хосе Міранда та Хавьер Уго Новоа Роблес. Додаткові помічники Карлос Клос Гомес та Антоніо Матеу Лаос (обидва з Іспанії) обслужать матч на лініях воріт обох команд. Четвертим рефері на виїзний поєдинок «гірників» з «Тулузой» призначено іспанця Карлоса Дельгадо Феррейро, а делегувати та інспектувати зустрічу від УЄФА будуть відповідно Алвару Албіну (Португалія) та Огуз Сарван (Туреччина)
Прес-служба ФК «Шахтар»
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