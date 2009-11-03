Суркіс роздасть вболівальникам маски

“Сподіваюся, зустріч "Динамо" з "Інтером" пройде при заповнених трибунах. Але не можна бути впевненим на сто відсотків, тому що є певний ступінь ризику. У дев`яти областях країни ситуація складна. Але у східній та центральній частинах України поки спокійніше. Ми вже закупили захисні маски для вболівальників. Будемо видавати їх при вході на стадіон. Багато в чому завдяки вболівальникам ми можемо перемогти "Інтер". Сподіваємося на вихід з групи. Адже пройшло три тури, а ніби все починається заново», – заявив президент ФК “Динамо” Ігор Суркіс у коментарі ТСН.

Він зазначив, що продані всі квитки, тому пов`язки отримають всі 17 тисяч. “Закупили ж ми їх 20 тисяч. Вони знадобляться і для персоналу», – додав І.Суркіс.

Сам він не збирається вдягати захисну маску. “Буду дивитися гру з VIP-ложі. Думаю, в пов`язці немає необхідності», – сказав президент “Динамо”. За його словами, усім футболістам та персоналу зроблено сезонну вакцинацію проти грипу. І.Суркіс додав, що немає жодного хворого серед гравців та персоналу.

Матч "Динамо" - "Інтер" відбудеться в середу, 4 листопада. Початок зустрічі – о 21:45.