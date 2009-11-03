Мінспорту наполягає на проведенні фіналу Євро-2012 на “Олімпійському”

Київ. 3 листопада. УНІАН. Національний спортивний комплекс "Олімпійський" стане найбільшим стадіоном в Україні та Польщі за кількістю посадкових місць.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінспорту, про це сьогодні заявив керівник проекту реконструкції НСК "Олімпійський", заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Сергій ДРАЧ під час ознайомлення групи іноземних журналістів з ходом робіт на київському стадіоні.

"Стадіон НСК "Олімпійський" найкраще підходить для проведення фіналу Євро-2012. НСК "Олімпійський" стане найбільшим стадіоном в Україні та Польщі за кількістю місць. Арена вміщуватиме 69 004 глядачів і матиме напівпрозоре покриття найвищої якості, що накриватиме 100% глядацьких місць, і водночас забезпечить трав’яний газон достатньою кількістю сонячних променів, - наголосив С.ДРАЧ.

Крім того, застосування на стадіоні НСК "Олімпійський" найсучаснішої системи освітлення, якісного звукового обладнання найвідоміших іноземних виробників, застосування IT-технологій дозволить стадіону бути сертифікованим УЄФА і на найвищому рівні прийняти фінал Євро-2012", - сказав він.

Керівник проекту повідомив, що генеральний підрядник, найдосвідченіша вітчизняна компанія "Київміськбуд", сьогодні виконує весь комплекс будівельно-монтажних робіт з реконструкції стадіону НСК "Олімпійський". Зокрема, розпочаті роботи зі спорудження підземного поверху VIP-зони – п`ятиповерхової будівлі з приміщеннями для гравців, суддів, тренерів, журналістів, почесних гостей; будуються приміщення в зоні обслуговування вболівальників (фан-клуб, магазини з атрибутикою, кафе); завершуються відновлювальні роботи верхнього ярусу трибун та роботи з формування нижнього ярусу; тривають роботи з будівництва залізобетонного каркасу естакади та об’їзної галереї; триває зведення каркасу, який триматиме покриття над трибунами. Роботи ведуться у дві-три зміни, безперебійно. У роботах беруть участь близько 1600 робітників та майже 400 інженерно-технічних працівників, працює 204 одиниці будівельної техніки.

Підсумовуючи, С.ДРАЧ повідомив, що проект реконструкції виконується згідно з графіком. "Державне фінансування відбувається стабільно. За умови збереження темпів виконання будівельно-монтажних робіт, а також своєчасного фінансування, НСК "Олімпійський" буде готовий вчасно і згідно усіх вимог УЄФА до стадіонів класу "Еліт", - сказав заступник міністра.