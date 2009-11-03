“Шахтар” обурений вартістю квитків на Україна-Греція

Донецьк. 3 листопада. УНІАН. ФК «Шахтар» (Донецьк) висловлює протест проти високої вартості квитків, встановленої Федерацією футболу України на матч збірних України і Греції за право виходу у фінал Кубка світу-2010, який відбудеться 18 листопада на «Донбас Арені».

Про це сказано в заяві «Шахтаря», поширеній сьогодні його прес-службою.

У заяві наголошується, що високою вартістю квитків обурені уболівальники, і через це «у футбольному середовищі нашої країни виникла напружена обстановка».

«Обурення це абсолютно справедливе. ФК «Шахтар» висловлює свою солідарність з українськими уболівальниками і протестує проти такої цінової політики», - йдеться в заяві.

ФК «Шахтар» зазначає, що «завжди проповідував принципи чесності і відвертості», звертаючи увагу, що гра Україна-Греція проводиться під егідою Федерації футболу України. «ФФУ і ніхто інший визначає ціни на квитки і несе за них цілковиту відповідальність», - наголошується в заяві.

У заяві уточнюється, що ФК «Шахтар» передається для продажу через каси «Донбас Арени» 19 тис. 880 квитків, їх реалізація дасть 15 млн. 480 тис. грн.

«5% від цих коштів, а саме 774 тис. грн., надійдуть «Шахтареві». Ці гроші буде витрачено на розселення в Донецьку, харчування й транспортні витрати збірної України. Всі решта - 14 млн. 706 тис. грн., як уже було сказано, буде передано ФФУ», - наголошується в заяві.

ФК «Шахтар» заявляє, що наразі розглядає «варіанти заходів, які могли б знизити фінансовий тиск на вболівальників», і невдовзі сповістить про них уболівальників.

Як повідомляв УНІАН, вартість квитків на матч збірної України проти збірної Греції 18 листопада становить від 200 до 600 грн. На цей матч вперше в Україні упроваджено практику продажу квитків через Інтернет. Загалом таким чином буде реалізовано 15 тисяч квитків. 17 тисяч квитків віддано власникам абонементів на домашні ігри футбольного клубу «Шахтар» на «Донбас Арені». 10% пропусків на гру буде виділено грецьким уболівальникам. Решта квитків надійдуть у вільний продаж.