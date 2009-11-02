“Інтер” прибуде до Києва рівно за 2 доби до матчу

У вівторок 3-го листопада о 15:00 у конференц-залі стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського розпочнеться передматчева прес-конференція за участю головного тренера ФК «Динамо» (Київ) Валерія Газзаєва та одного з гравців команди.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Динамо" (Київ).

О 19:00 розпочнеться тренування динамівців (для преси відкриті перші 15 хвилин), яке відбудеться на тренувальній базі ФК «Динамо» (Київ) у Конча-Заспі.

Команда та офіційна делегація ФК «Інтер» (Мілан) прибувають до аеропорту «Бориспіль» 2-го листопада о 21.45 чартерним рейсом AZ 8350 з Мілану і мешкатимуть у готелі «Опера».

Прес-конференція головного тренера ФК «Інтер» (Мілан) Жозе Моурінью і одного з гравців команди почнеться 3-го листопада о 17:30 у конференц-залі стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського.

О 18:00 розпочнеться тренування ФК «Інтер» (Мілан). При цьому італійці внесли корективи у свій розклад і замість запланованого повністю відкритого тренування вільним для ЗМІ воно буде лише перші 15 хвилин.