“Динамо” та “Інтер” розсудять французи
14:06, 02 листопада 2009Футбол 2012
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Головний – Бертран Лайек
Визначено бригаду арбітрів, яка обслуговуватиме матч четвертого туру групового турніру Ліги Чемпіонів "Динамо" (Київ) - "Інтер" (Мілан).
Як повідомляє офіційний сайт "Динамо" (Київ), у середу на поле стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського команди виведе арбітр із Франції Бертран Лайек.
Його асистентами будуть співвітчизники Мікаель Анноньє і Давід Бенех. Функції резервного арбітра виконає також представник Франції Дамьєн Ледентю.
За організацією проведення матчу простежить делегат УЄФА голандець Харрі М. Бін, а роботу бригади арбітрів оцінить суддівський спостерігач УЄФА Евжен Амлер з Чехії.
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