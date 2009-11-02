“Динамо” та “Інтер” розсудять французи

Головний – Бертран Лайек

Визначено бригаду арбітрів, яка обслуговуватиме матч четвертого туру групового турніру Ліги Чемпіонів "Динамо" (Київ) - "Інтер" (Мілан). Як повідомляє офіційний сайт "Динамо" (Київ), у середу на поле стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського команди виведе арбітр із Франції Бертран Лайек. Його асистентами будуть співвітчизники Мікаель Анноньє і Давід Бенех. Функції резервного арбітра виконає також представник Франції Дамьєн Ледентю. За організацією проведення матчу простежить делегат УЄФА голандець Харрі М. Бін, а роботу бригади арбітрів оцінить суддівський спостерігач УЄФА Евжен Амлер з Чехії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter