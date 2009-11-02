“Динамо”-“Інтер”: з глядачами чи без них

Матч 4 туру Ліги чемпіонів "Динамо" - "Інтер" не буде проходити при порожніх трибунах.

Про це в коментарі газеті "Сєгодня" заявив президент "Динамо" Ігор Суркіс, пише Champion.

"Можливо, ми будемо вживати такі заходи, як роздача уболівальникам пов`язок. Але передумов, щоб проводити матч при порожніх трибунах, немає. Усі квитки продані.

Нам дуже необхідна підтримка вболівальників. З УЄФА прийшов факс, що питання про перенос матчу можна розглядати тільки у разі великої кількості хворих футболістів. Але зараз у команді немає жодної людини з респіраторним захворюванням", - заявив І.Суркіс.

Як повідомлялось, на вихідних про можливість проведення гри "Динамо" - "Інтер" без глядачів заявив міністр спорту Юрій Павленко.