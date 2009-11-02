”Динамо” втрачає очки, ”Шахтар” скорочує відставання
10:49, 02 листопада 2009Футбол 2012
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Усі результати 12-ого туру української футбольної Прем`єр-ліги...
Результати 12-ого туру української футбольної Прем`єр-ліги:
Ворскла-Зоря 2:0
Динамо-Карпати 1:1
Чорноморець-Шахтар 0:1
Кривбас-Оболонь 3:2
Таврія-Дніпро 2:1
Іллічівець-Арсенал 1:2
Металург З-Закарпаття 3:0
МеталургД-Металіст 0:1
Становище після 12 турів: Динамо - 32 очки, Шахтар - 28, Металіст - 26, МеталургД і Дніпро - по 21.
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