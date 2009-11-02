”Динамо” втрачає очки, ”Шахтар” скорочує відставання

Усі результати 12-ого туру української футбольної Прем`єр-ліги...

Результати 12-ого туру української футбольної Прем`єр-ліги: Ворскла-Зоря 2:0 Динамо-Карпати 1:1 Чорноморець-Шахтар 0:1 Кривбас-Оболонь 3:2 Таврія-Дніпро 2:1 Іллічівець-Арсенал 1:2 Металург З-Закарпаття 3:0 МеталургД-Металіст 0:1 Становище після 12 турів: Динамо - 32 очки, Шахтар - 28, Металіст - 26, МеталургД і Дніпро - по 21.

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