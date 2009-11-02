”Динамо” втрачає очки, ”Шахтар” скорочує відставання

10:49, 02 листопада 2009
Футбол 2012
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Усі результати 12-ого туру української футбольної Прем`єр-ліги...

Результати 12-ого туру української футбольної Прем`єр-ліги:

 Ворскла-Зоря 2:0

Динамо-Карпати 1:1

Чорноморець-Шахтар 0:1

Кривбас-Оболонь 3:2

Таврія-Дніпро 2:1

Іллічівець-Арсенал 1:2

Металург З-Закарпаття 3:0

МеталургД-Металіст 0:1

Становище після 12 турів: Динамо - 32 очки, Шахтар - 28, Металіст - 26, МеталургД і Дніпро - по 21.

 

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