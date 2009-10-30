ФІФА оголосила номінантів на кращого футболіста року

ФІФА на своєму офіційному сайті оприлюднила список претендентів на звання кращого гравця 2009 року. На приз кращому футболісту-чоловіку претендують 23 особи, список кандидатів на звання кращої футболістки включає 10 осіб. Володар призу визначиться за підсумками голосування капітанів і головних тренерів футбольних збірних, передає Укрінформ.

На початку грудня 2009 року ФІФА оголосить імена п`яти чоловіків і п`яти жінок, які отримали найбільше голосів, а володарів призів кращим гравцям буде названо 21 грудня в Цюриху.

У 2008 році володарем нагороди кращому футболісту світу за версією ФІФА став португалець Криштіану Роналду.

Список номінантів на приз кращому футболісту 2009 року:

Ікер Касільяс, Андрес Іньєста, Карлес Пуйоль, Фернандо Торрес, Давид Вілья, Хаві (всі - Іспанія), Дієго, Кака, Луїс Фабіано (всі - Бразилія), Френк Лемпард, Уейн Руні, Джон Террі, Стівен Джеррард (всі - Англія), Тьєррі Анрі, Франк Рібері (обидва - Франція), Міхаель Баллак (Німеччина), Джанлуїджі Буффон (Італія), Криштіану Роналду (Португалія), Дідьє Дрогба (Кот-д`Івуар), Майкл Ессьєн (Гана), Самуель Ето`О (Камерун), Златан Ібрагимович (Швеція), Ліонель Мессі (Аргентина).