Польща не виключає обмеження руху на кордоні

Польська влада не виключає обмеження чи повного закриття руху на кордоні з Україною, але на сьогодні не бачить підстав для запровадження таких заходів у зв’язку з оголошеним через грип в 9-ти західноукраїнських областях карантином.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявили представники польського Міністерства охорони здоров’я, Державної санітарної служби (GiS), Державної служби гігієни (PZH) та урядового центру із безпеки (RCВ) сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

«Якби ситуація погіршилась... то ми готові до кожного розвитку ситуації, у тому числі до обмеження прикордонного руху», - сказав голова RCB Пшемислав ГУЛА.

«На сьогодні такої потреби немає», - підкреслив він.

Професор Анджей ЖЄЛІНСЬКИЙ з PZH відзначив, що закриття кордону з Україною є крайнім заходом, висловивши думку, що до цього не дійде.

«Має бути катастрофічна ситуація, аби ми берегли себе закриттям кордону», - сказав він.

Учасники прес-конференції відзначили, що в Польщі загальна епідеміологічна ситуація залишається стабільною та фіксується навіть менше випадків захворювань, ніж було у вересні.

Вони зауважили, що в Україні фіксується зараз в 10 разів більше випадків захворювань, ніж в Польщі.

Голова GiS Анджей ВОЙТИЛА закликав поляків утриматися від поїздок в Україну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні український уряд через епідемію грипу оголосив карантин в 9 західних областях держави.

За даними МОЗ, станом на ранок 30 жовтня кількість хворих в Україні становила 81 тис. 487 осіб, серед яких 33,5 тис. дітей. Госпіталізовано 2341 особу, з них 1100 дітей. Зафіксовано 33 смертельних випадки.