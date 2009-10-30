В Україні через грип переносять футбольні матчі

У зв’язку з форс-мажорними обставинами, на весну перенесено футбольний матч Чемпіонату України з футболу між командами другої ліги «Буковина» (Чернівці) та ФК «Моршин» (м. Моршин, Львівська область), оскільки 14 футболістам з Львівщини поставлений діагноз лікарів – ГРВІ.

Як повідомив кореспондентові УНІАН прес-аташе команди ФСК «Буковина» Олексій МАМЧУК, матч мав відбутися 1 листопада, у неділю, у 14 турі у Чернівцях на першість України (друга ліга, група «А»), однак, як терміново повідомили чернівецькій команді у керівництві професійної футбольної ліги (ПФЛ) України, 14 футболістам ФК «Моршин» поставлено діагноз ГРВІ, що підтверджується відповідними довідками про захворювання та лікарняними листами. «Перенос гри пов`язаний із форс – мажорними обставинами», - пояснили ФСК Буковина у ПФЛ.

Поєдинок між чернівчанами та представниками Львівщини перенесено на весняну частину першості України – 2009/2010.