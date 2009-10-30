Рехагель назвав 8 легіонерів на гру з Україною

Повідомлення грецької федерації

Головний тренер національної збірної Греції Отто Рехагель оголосив імена восьми футболістів, які будуть викликані на матчі плей-офф Чемпіонату світу-2010 з командою України і не грають у національному чемпіонаті Греції. Про це повідомив офіційний сайт грецької федерації футболу, пише terrikon.dn.ua До цієї групи увійшли Ангелос Харістеас ("Нюрнберг", Німеччина), Сотіріос Кіріакос ("Ліверпуль", Англія), Ваггеліс Морас ("Болонья", Італія), Христос Пацацоглу ("Омонія", Кіпр), Георгіос Самарас ("Селтік", Шотландія), Теофаніс Гекас ("Байєр", Німеччина), Сократ Папастафополус ("Дженоа", Італія) и Васіліс Пліатсікас ("Шальке", Німеччина).

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