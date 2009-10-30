Розпочинається продаж квитків на Україна-Греція через Інтернет
14:28, 30 жовтня 2009Футбол 2012
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На сайті www.ufi.com.ua
Починаючи з 30 жовтня починається продаж через Інтернет квитків на матч плей-офф ЧС-2010 між збірними України та Греції, що відбудеться 18 листопада 2009 року на донецькій «Донбас Арені».
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Продаж квитків розпочинається у п’ятницю, 30 жовтня, після 14.00 – на сайті ексклюзивного комерційного агента Федерації футболу України ЗАТ «Україна Футбол Інтернешнл» www.ufi.com.ua.
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