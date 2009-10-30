Розпочинається продаж квитків на Україна-Греція через Інтернет

Починаючи з 30 жовтня починається продаж через Інтернет квитків на матч плей-офф ЧС-2010 між збірними України та Греції, що відбудеться 18 листопада 2009 року на донецькій «Донбас Арені».

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Продаж квитків розпочинається у п’ятницю, 30 жовтня, після 14.00 – на сайті ексклюзивного комерційного агента Федерації футболу України ЗАТ «Україна Футбол Інтернешнл» www.ufi.com.ua.