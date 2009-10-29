ФК ”Шахтар” відкриє у Львові футбольну академію

Львівська міська рада разом з ФК "Шахтар" створять міську футбольну академію.

Як повідомив директор департаменту Євро-2012 Львівської міськради Олег Засадний, угоду про це сторони підписали 29 жовтня, пише euro2012.ukrinform.ua.

"Головною метою нашого візиту є підписання протоколу про наміри між футбольним клубом "Шахтар" та мерією, щоб побудувати у Львові достатньо серйозну Академію футболу. Щоб найкращі хлопці росли і ставали зірками футболу. Цим договором ми висловлюємо своє бажання інвестувати кошти в Академію", - зазначив генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін.

Донецький футбольний клуб власним коштом спроектує та побудує на території міста футбольну академію, яка відповідатиме найвищим європейським стандартам.

Надалі діяльність академії також фінансуватиметься клубом, а до роботи у навчальному закладі залучатимуться найкращі футбольні фахівці, які зможуть готувати львівських спортсменів на найвищому рівні.

"Цей проект вкладається у підготовку до Євро-2012, оскільки передбачає розвиток дитячого футболу. Ця школа дасть змогу нашим хлопцям потрапляти в збірну України. Згідно з проектом передбачено будівництво декількох футбольних полів та дитячої школи", - зауважив директор департаменту Євро-2012 Олег Засадний.

"Наша допомога в реалізації проекту - сприяти пошуку земельної ділянки в адміністративних межах міста та закріпленні її за ФК "Шахтар", - повідомив Олег Засадний.