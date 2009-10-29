В Україні пройдуть семінари щодо прав інтелектуальної власності УЄФА

В Україні в період підготовки до Євро-2012 пройде цикл науково-практичних семінарів, присвячених набуттю й захисту прав інтелектуальної власності УЄФА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного департаменту інтелектуальної власності, про це повідомив перший заступник голови департаменту Володимир ЖАРОВ, відкриваючи регіональний науково-практичний семінар на тему "Набуття і захист прав інтелектуальної власності Об’єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та його комерційних партнерів".

За його словами, такі семінари проходитимуть в містах, де відбуватимуться матчі чемпіонату. "Бажано, щоб такі семінари набули форми особливого діалогу між аудиторією та доповідачами, щоб ми всі разом виробили відповідні механізми реалізації норм законодавства з метою ефективного захисту прав інтелектуальної власності УЄФА на території України", - сказав В.ЖАРОВ.

У ході заходу учасники семінару прослухали та обговорили виступи фахівців з питань набуття та захисту прав інтелектуальної власності. Серед них такі:

- "Нормативно-правове забезпечення охорони прав інтелектуальної власності УЄФА в Україні";

- "Деякі питання організації та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу";

- "Положення Угоди про проведення фінального турніру УЄФА чемпіонату Європи з футболу™ 2010/12 та інших нормативних актів УЄФА щодо охорони та захисту його прав інтелектуальної власності";

- "Можливості Держмитслужби України щодо захисту прав інтелектуальної власності УЄФА на сучасному етапі";

- "Заходи Міністерства внутрішніх справ України по захисту прав інтелектуальної власності УЄФА";

"Паразитичний маркетинг як вид протизаконної діяльності, що завдає шкоди УЄФА, засоби боротьби з ним".