Проти греків зіграємо з глядачами

ФІФА, яка вчора мала розглянути скаргу англійської асоціації на викинуті на поле файєри в грі з Україною в Дніпропетровську, перенесла це питання на 28 листопада.

Про це повідомив віце-президент ФФУ Володимир Лашкул, пише "Сегодня Спорт".

Таким чином, санкції щодо української сторони будуть винесені вже після матчів плей-офф з греками 14 (у Афінах) і 18 листопада (у Донецьку). Отже, потенційно найсуворішого в цій ситуації покарання — проведення домашньої гри з еллінами без глядачів — вдалося уникнути.

Раніше серед можливих санкцій, разом з проведенням домашніх матчів збірної при порожніх трибунах, називали крупний штраф або дискваліфікацію "Дніпро Арени".