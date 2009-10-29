Жеребкування півфіналу Кубка України відбудеться 11 листопада

Жеребкування півфінальної стадії Кубка України з футболу відбудеться 11 листопада 2009 року.

Про це йдеться у повідомленні офіційного сайту Федерації футболу України.

Самі матчі півфінальної стадії заплановані на 24 березня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, за результатами вчорашніх матчів 1/4 до півфіналу вийшли донецькі "Шахтар" та "Металург", сімферопольська "Таврія", луцька "Волинь".