”Волинь” купить одну ногу Ібрагімовича?

Головний тренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний не проти придбати хоча б одну ногу форварда Златана Ібрагімовича.

Про це він повідомив на прес-конференції після переможної кубкової зустрічі з "Металургом" (Запоріжжя), повідомляє офіційний сайт клубу.

В.Кварцяний сказав, що у нього тепер є достатньо часу для підготовки до півфіналу. Він нагадав, що раніше "Волинь" перемагала "і Київ, і «Шахтар», і «Таврію» не раз. Тому я зовсім не боюся".

"Мені обіцяли – дійдеш до півфіналу, напишеш кого потрібно купити. Ібрагімовича там треба, то купуємо. То я зараз з них не злізу. Нехай куплять одну ногу і це вже щось буде", заявив тренер.

Він висловив задоволення тим, що команді вдалося виконати завдання президента клубу і вийти до 1/2. В.Кварцяний не став заперечувати, що гравці отримають солідні преміальні за перемогу над "Металургом". "Так, преміальні були серйозні, але я не можу назвати суму, тому що нас ніхто не зрозуміє. Ми не враховуємо кризи, у нас своє життя, футбол - це специфічне господарство. Є спонсори і вони сказали, є президент. Я знаю суму і знають футболісти. Я радий що вони підуть у відпустку з копійкою в кишені. Я казав, якщо ми програємо, бо в Чемпіонаті немає різниці – п’яте, третє, перше… Та якщо ви в Кубку не вийдете до півфіналу, ніхто вас сварити не буде, просто 22 листопада я перший раз за тридцять років тренерської праці візьму літак і полечу куди-небудь в Австралію, або на Гавайські острови, або куди-небудь до білих ведмедів і ви мене не знайдете до першого дня зборів. Будете ходити картоплю продавати, торгувати чимось і будете голими. Бразильці за свої кошти полетять в Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу", - заявив тренер "Волині".