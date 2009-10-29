Луческу все одно не задоволений суддівством

У матчі ¼ фіналу Кубку України між "Шахтарем" і "Динамо" було багато моментів суддівства, які потрібно переглянути.

Про це заявив головний тренер донеччан Мірча Луческу, пише Champion.

"Було багато моментів, які потрібно переглянути. Мені здається, деякі рішення приймалися не на нашу користь", - сказав він.

За словами румунського фахівця, це була "дуже хороша гра, команди віддали всі сили на поле і грали з величезною самовіддачею. Атмосферу, яка була сьогодні, можна порівняти з тією, що панує на стадіонах "Барселони", "Валенсії" і "Реала".

Думаю, ми виграли заслужено у дуже гарною і потужної команди. Але цієї могутності ми протиставили свої якості - пресинг, роботу з м`ячем, швидкий перехід від оборони до атаки і навпаки, і у нас все вийшло", - вважає наставник донеччан.

Луческу лишився задоволений і результатом, і грою його команди.

"Жорсткі епізоди були і в сьогоднішньому поєдинку, і в минулому проти "Закарпаття", коли можна було призначити пенальті. Ми часто йшли в контратаки, а наші спроби були зірвані грубими підкатами. Ми здобули дуже важливу перемогу, яка, природно, додасть нам більше ентузіазму", - сказав Луческу.

"Ми зовсім не думали про те, щоб довести матч до серії пенальті або до додаткового часу. Ми грали проти "Динамо" так само, як і будемо грати в чемпіонаті України на їхньому полі", - додав тренер.

"Звичайно, відчуваючи підтримку, команда грає у зовсім інший футбол, це додає хлопцям сили. Дуже приємно, що настав момент, коли і в чемпіонаті України грають такі прекрасні команди на такому чудовому стадіоні, в такій неповторній атмосфері. Напевно, і я певною мірою до цього причетний", - повідомив Луческу.