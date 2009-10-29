”Шахтар” вибив ”Динамо” з Кубка України

Київ. 29 жовтня. УНІАН. Донецький "Шахтар" на своєму стадіоні переміг київське "Динамо" у матчі 1/4 Кубка України з рахунком 2:0.

Голи забивали Срна на 23 хв. і Фернандіньо на 90+3.

В інших матчах ще один донецький клуб "Металург" залишив поза півфіналом національного Кубка дніпропеторовський "Дніпро", здобувши вольову перемогу в екстра-таймі. У дніпропетровців у першому таймі відзначився Селезньов (24 хв. з пенальті), але в другій половині гри Лазіч рахунок зрівняв, за дві хвилини до закінчення додаткового часу Іванко вивів "металургів" у півфінал.

Дві інші "путівки" в 1/2 здобули сімферопольська "Таврія" та луцька "Волинь". Кримчани "винесли" київську "Оболонь" 4:0, а "Волинь" перемогла "Металург" (Запоріжжя) 2:1.