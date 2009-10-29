Газзаєв: не склалося з результатом

Гравці київського "Динамо" у матчі проти "Шахтаря" на деяких позиціях зіграли не так, як треба.

Про це заявив головний тренер чемпіонів Валерій Газзаєв, повідомляє Champion.

"Не склалося з результатом. В цілому, треба бути об`єктивним - виконавці на деяких позиціях зіграли не так, як треба. У цьому, мабуть, заслуга футболістів "Шахтаря", - сказав він.

За словами наставника киян, Ярмоленко не потрапив в гру. "Мені здалося, що він вийшов на поле надмірно заведеним. Його могли вилучити".

На думку російського фахівця, для таких клубів, як "Динамо", всі турніри - і Кубок, і Суперкубок, і національна першість, і Ліга чемпіонів - мають однаковий пріоритет.

"Скрізь треба перемагати. Природно, ми також дуже хотіли виграти, але, на жаль, не змогли. З яких причин - ми розберемося на найближчому теоретичному занятті"

"Шахтар" дуже гарна команда, яка протягом минулого і нинішнього року грає приблизно так, як ми і передбачали. А що стосується стадіону, він, звичайно, приголомшливий, тут двох думок бути не може, з чим я і вітаю донеччан. При такій кількості вболівальників ноги самі несуть. Я бачив багато стадіонів у світі, і, повірте, мені є з чим порівнювати", - наводить слова тренера сайт "Динамо".