Мілевський відповів за команду

Після гри з «Шахтарем» (0:2) динамівці залишали стадіон «Донбас Арена» з опущеними головами. Дати післяматчевий коментар ніхто не погоджувався. Лише капітан команди Артем Мілевський сказав декілька слів журналістам:

- Сьогодні «Шахтар» був сильнішим, але скоро у нас буде гра в Києві, постараємося узяти реванш. Чому була велика кількість жовтих карток? Просто матч двох принципових суперників, двох великих клубів. Думаю, за жаром пристрастей гра вийшла дуже напруженою. Після матчу тренер не говорив нічого особливого, але, думаю, вже завтра розмова на цю тему у нас відбудеться.

ФК Динамо Київ