Поляки готують туалети до Євро-2012

Варшава. 28 жовтня. УНІАН. У Польщі упродовж останніх двох місяців проходила акція з перевірки чистоти туалетів у містах-організаторах Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у компанії CWS-boco Polskа, яка організувала акцію, волонтери у чотирьох містах Євро-2012 перевірили близько 200 туалетів.

75% з них отримали «сертифікат чистоти», які вручалися у випадку, якщо туалет набирав необхідну кількість балів за спеціально визначеною системою (максимальна кількість балів – 100).

Кожен туалет для отримання сертифікату повинен бути означений, мати туалетний папір, смітник, дозатор мила і паперовий рушник.

Сертифікат отримували туалети, що набирали більше 60 балів. У середньому усі туалети отримали 65,9 балів.

Дослідження засвідчило, що найчистіші туалети - на летовищах (73 бали), а в найгіршому стані туалети - на залізничних станціях.

Ідеальний туалет організатори знайшли в одному із ресторанів.

У рамках акції також було проведено опитування закордонних туристів, які відвідують польську столицю.

Виявилося, що 4% туристів (близько 0,5 млн. людей) не змогли знайти у Варшаві громадського туалету і були змушені «рятуватися» у темних закамарках вулиць та парків.

Найкраще оцінюють закордонні гості туалети у готелях, ресторанах і на летовищі, тоді як найгірше виглядають туалети на кемпінгах та у потягах.

Організатори акції висловили сподівання, що їхні зусилля сприятимуть усвідомленню необхідності покращення стандарту туалетів в Польщі до Євро-2012.