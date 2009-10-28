”Шахтар”-”Динамо” охоронятимуть 355 міліціонерів

Донецьк. 28 жовтня. УНІАН. Сьогодні ввечері в Донецьку охорону громадського порядку під час матчу Кубка України з футболу «Шахтар» - «Динамо» забезпечуватимуть 355 працівників міліції.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, правоохорону безпосередньо на вхідних воротах стадіону «Донбас Арена» у взаємодії із стюардами та охороною спортивної споруди забезпечуватимуть 45 міліціонерів з підрозділів спеціального призначення.

Крім того, вказаний особовий склад нестиме службу на прилеглій до стадіону території. Підтримка порядку безпосередньо на стадіоні покладена виключно на стюардів і працівників служби безпеки арени.

Правоохоронні органи звернулися до уболівальників обох команд та інших громадян з проханням дотримуватися правил поведінки в громадських місцях і бути взаємно ввічливими.