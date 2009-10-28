Ахметов погрожує футбольним арбітрам

Донецьк. 28 жовтня. УНІАН. Президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ закликає президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА і президента ФК «Динамо» Ігоря СУРКІСА ініціювати створення в українському футболі незалежної системи суддівства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.АХМЕТОВ заявив журналістам увечері 27 жовтня під час відкритого тренування «Шахтаря».

За його словами, потрібно, щоб суддівство в українському футболі відповідало «найкращим європейським стандартам», і для цього необхідні три складові: незалежність, професіоналізм і чесність.

«А як ми можемо добитися незалежності, якщо арбітрів і призначає, і карає Федерація футболу України? Федерація футболу - це Григорій Михайлович СУРКІС. Ми чудово розуміємо зв`язок з київським «Динамо», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Він підкреслив, що у ФФУ не повинно бути «спокуси в будь-який момент скористатися цією залежністю». «Ми ж не знаємо, коли це буде або коли цього не буде. Нам не хочеться ворожити, ми не хочемо, щоб на кожну дію арбітра ми так реагували. Ми хочемо довіряти арбітрам, і хотілося б, щоб стосовно гри, уболівальників рефері були чесними», - зазначив Р.АХМЕТОВ.

При цьому, за його словами, він не хоче сказати, що судді в українському футболі нечесні, непрофесійні, корумповані. «Просто ми бачимо, що ситуація кращою не стає. А для цього треба змінити систему. І головне, щоб цей орган був незалежним. Тоді, думаю, ми підемо вперед», - вважає президент «Шахтаря».

Також Р.АХМЕТОВ зазначив, що брати СУРКІСИ «багато зробили і продовжують робити для українського футболу, звісно заслуговують оплесків», проте, якщо вони не докладають зусиль до реформування системи суддівства, тоді виникає запитання: «Виходить, вони хочуть, щоб судді були залежними?».

«Невже СУРКІСАМ усе це приємно? Якщо хтось порушує правила, потрібно ставити пенальті в ворота суперника «Динамо». А якщо його призначити, знову говоритимуть про те, що СУРКІС корумпував», - констатував Р.АХМЕТОВ.

Президент «Шахтаря» нагадав: «Щоб зрозуміти людину, завжди треба стати на її місце». «І якби ті ж брати СУРКІСИ опинилися на іншому місці, повірте на слово, вони б кричали дуже голосно, що це нечесно і так не повинно бути. Їх би чув увесь світ», - припустив Р.АХМЕТОВ.

Він ще раз підкреслив, що в українському футболі «всі конфліктні ситуації ми повинні вивести і зробити так, щоб ні в кого не було можливості на них впливати». «Тобто створимо рівні правила гри для всіх. Мені здається, цьому аплодуватимуть уболівальники і «Динамо», і «Шахтаря», - не сумнівається Р.АХМЕТОВ.

«Зробимо це - зробимо крок вперед. Не зробимо - український футбол повернеться на три кроки назад», - переконаний він.

«Але суддям можу порадити: в минулому я професійний боксер. Хай вони мають на увазі, якщо я зайду - буде погано. Тому, сподіваюся, до цього справа не дійде», - сміючись, сказав Р.АХМЕТОВ. Він також з посмішкою запевнив, що «намагатиметься контролювати свої емоції», але якщо судді «раптом його виведуть» і він проведе серію ударів, «їм буде погано».

«Тому хай будуть уважнішими, професійними і чесними», - додав президент ФК «Шахтар».