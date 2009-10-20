Шлях України на ЧС-2010 лежить через Грецію

У понеділок, 19 жовтня, в штаб-квартирі ФІФА у Цюріху відбулося жеребкування матчів плей-офф за вихід до чемпіонату світу. Національна збірна України 14 та 18 листопада зіграє з командою Греції.

Безпосередньо жеребкування проводили генеральний секретар ФІФА Жером Вальке та півзахисник збірної ПАР і англійського «Евертона» Стівен Пієнар, з легкої руки котрого утворилися наступні пари плей-офф (господарі перших поєдинків вказані першими): Греція − Україна, Ірландія − Франція, Португалія − Боснія, Росія − Словенія.

«Емоції? Вони досить стримані, − зазначив в експрес-коментарі президент ФФУ Григорій Суркіс. − Ми подолали важкий шлях, і тепер нам залишилося зробити два кроки, аби влітку наступного року опинитися в ПАР. Разом з мільйонами українських вболівальників я сподіваюсь, що наша збірна здолає грецький бар’єр».

Національна федерація ще не визначилася, яка з українських футбольних арен прийматиме матч плей-офф. Однак, за словами Г.Суркіса, вибір належить зробити між двома містами: «Беручи до уваги місткість стадіонів, їхню сучасність, інші важливі чинники, ми гратимемо з греками або в Донецьку, або у Харкові».

До речі, на адресу президента ФФУ вже надійшов лист за підписом мера Донецька Олександра Лук’янченка, в якому він повідомляє, що «міська влада спільно з футбольним клубом «Шахтар» та стадіоном «Донбас-Арена» зацікавлені та мають можливість проведення в Донецьку матчу плей-офф за участю збірної України».

Головний тренер національної збірної України Олексій Михайличенко також не виказав жодних емоцій щодо результатів жеребкування, хоча напередодні у більшості ЗМІ команду Греції вважали оптимальним суперником для «синьо-жовтих» у плей-офф. «Великої різниці між збірними, з якими ми могли зіграти, немає. Випала Греція, значить, будемо готуватися до зустрічі з цією командою», − резюмував наставник.

О.Михайличенко вважає позитивним моментом те, що перший матч Україна гратиме на виїзді. Проте акцентує увагу на наступному: «У греків, безперечно, досить сильна команда. Однак для того, аби потрапити до фінальної частини чемпіонату світу, нам необхідно продемонструвати свою найкращу гру. А ще, зважаючи на той факт, що у матчах плей-офф неймовірно зростає ціна помилки, ми маємо як слід підготуватися до цих поєдинків не лише фізично, а й психологічно».

Офіційний сайт ФФУ