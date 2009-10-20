Кабмін дав 200 мільйонів на накриття для Олімпійського

Кабінет міністрів України виділив 200 млн. грн. Міністерству України у справах сім`ї, молоді та спорту для фінансування робіт із влаштування накриття над трибунами стадіону НСК "Олімпійський".

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, цей платіж здійснено з метою авансування робіт з виготовлення металевих конструкцій каркасу, сталевих тросів і мембрани накриття над трибунами. Загальна вартість - 727,2 млн. грн.

У Мінсім’ї підкреслюють, що етап влаштування накриття над трибунами з технологічної точки зору є найскладнішим та найдорожчим у проекті реконструкції НСК "Олімпійський".

”На каркасі буде розтягнута тросова конструкція з високоміцних тросів спеціального плетіння за принципом велосипедного колеса, загальною вагою близько однієї тисячі тонн. Троси такої якості виготовляють лише три заводи у світі”, - зазначається у повідомленні.

Згідно із проектом, накриття або вантово-мембранна конструкція з напівпрозорої синтетичної мембрани, армованої скловолокном, має стати унікальним архітектурним елементом оновленого НСК «Олімпійський».